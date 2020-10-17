У МОЗ введення локдауна назвали "виключно резервним варіантом"

У МОЗ назвали можливість введення локдауна резервним варіантом. Його будуть розглядати тільки, якщо вже не можна буде обмежитися більш м'якими заходами.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб уникнути, по-перше, колапсу системи охорони здоров'я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що введення жорсткого локдауна - це вже виключно такий резервний момент, коли нічого не можна буде іншого зробити", - підкреслив Ляшко.

Він також зазначив, що система охорони здоров'я буде справлятися і при показниках в 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом за добу.

"Сьогодні ми реєструємо по 5-7 тисяч випадків в Україні - колапсу немає. Система охорони здоров'я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч - будемо справлятися. Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофілювати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих. Тому, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися протиепідемічних норм і правил", - сказав Ляшко.

Раніше головний санлікар повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України замовило спеціальні ПЛР-тести, які крім коронавіруса, можуть відразу виявити ще кілька хвороб. Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками.

Нагадаємо, на ранок суботи в Україні зафіксовані 6410 нових випадків зараження коронавірусом. Це черговий рекорд добового приросту.