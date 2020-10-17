В Минздраве введение локдауна назвали "исключительно резервным вариантом"

В Минздраве назвали возможность введения локдауна резервным вариантом. Его будут рассматривать только, если уже нельзя будет ограничиться более мягкими мерами.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы избежать, во-первых, коллапса системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что введение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, когда ничего нельзя будет другого сделать", - подчеркнул Ляшко.

Он также отметил, что система здравоохранения будет справляться и при показателях в 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

"Сегодня мы регистрируем по 5-7 тысяч случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тысяч - будем справляться. Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет довольно большое количество больных. Потому, чтобы это предотвратить, мы просим всех придерживаться противоэпидемиологических норм и правил", - сказал Ляшко.

Ранее главный санврач сообщил, что Министерство здравоохранения Украины заказало специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса, могут сразу обнаружить еще несколько болезней. Многокомпонентные тест-системы будут разработаны украинскими производителями.

Напомним, на утро субботы в Украине зафиксированы 6410 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд суточного прироста.