У МОЗ назвали причини погіршення ситуації з коронавірусом в Україні

Зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом пов'язано з циркуляцією віруса і його циклічністю. Для боротьби з ситуацією потрібно дотримуватися санітарних вимог.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що ситауция в Україні схожа з європейськими країнами.

"Ми зараз спостерігаємо значне збільшення кількості хворих коронавірусом і це в першу чергу через циркуляцію і циклічность самого вірусу. Зараз ми можемо спостерігати зростання захворюваності на прикладі цілого ряду країн в Європі. В Італії, Франції, Іспанії, Нідерландах, Словаччині вже введені протиепідемічні обмеження для стабілізації ситуації", - заявив Ляшко.

Він також закликав дотримуватися всіх вимог, прописаних МОЗ, інакше ситуація буде погіршуватися і далі.

"В Україні зараз діє адаптивний карантин, в рамках якого регіони поділяються на карантинні зони за рівнем поширення COVID-19. Є чітко прописані протиепідемічні норми, яких слід дотримуватися кожному. Тому, закликаю кожного користуватися засобами індивідуального захисту: носіть маски, дотримуйтеся соціальної дистанції, використовуйте антисептики. Адже, якщо ми не будемо дотримуватися елементарних правил запобігання коронавірусу, то кількість хворих буде стрімко зростати", - підкреслив Ляшко.

Також Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України отримало від Кабінету міністрів 160 млн гривень. На ці кошти відомство планує закупити автоматичні системи для тестування на коронавірус.

Нагадаємо, вранці у вівторок в Україні виявили 5469 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Полтавській областях.