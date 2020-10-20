В Минздраве назвали причины ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине

Рост количества новых случаев заражения коронавирусом связано с циркуляцией вируса и его цикличностью. Для борьбы с ситуацией нужно придерживаться санитарных требований.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что ситауция в Украине схожа с европейскими странами.

"Мы сейчас наблюдаем значительное увеличение количества больных коронавирусом и это в первую очередь из-за циркуляции и цикличности самого вируса. Сейчас мы можем наблюдать рост заболевания примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - заявил Ляшко.

Он также призвал придерживаться всех требований, прописанных Минздравом, иначе ситуация будет ухудшаться и дальше.

"В Украине сейчас действует адаптивный карантин, в рамках которого регионы делятся на карантинные зоны по уровню распространения COVID-19. Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которые нужно соблюдать каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты: носите маски, придерживайтесь социальной дистанции, используйте антисептики. Ведь, если мы не будем придерживаться элементарных правил предотвращения коронавируса, то число больных будет стремительно расти", - подчеркнул Ляшко.

Также Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения Украины получило от Кабинета министров 160 млн гривен. На эти средства ведомство планирует закупить автоматические системы для тестирования на коронавирус.

Напомним, утром во вторник в Украине выявили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.