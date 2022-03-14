Людям, які евакуювались із Маріуполя, надається допомога, - Верещук

Сьогодні, 14 березня, місцеві жителі міста Маріуполя евакуювались. Зазначається, що усім, хто зміг вибратися з міста, надасться певна медична допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
Зазначається, що 150 легкових автомобілів сьогодні виїхало з Маріуполя.
"Всім, хто сьогодні вибрався з Маріуполя, надається відповідна допомога, в тому числі з розміщення".
Також за розміщення людей відповідальний керівник Запорізької ОВА. Відповідну інформацію потрібно знайти на сайті.
Раніше ми повідомляли, що українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя.
Також ми писали, що під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів та ще 2 взяли в полон.
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