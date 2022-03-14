Людям, які евакуювались із Маріуполя, надається допомога, - Верещук

Сьогодні, 14 березня, місцеві жителі міста Маріуполя евакуювались. Зазначається, що усім, хто зміг вибратися з міста, надасться певна медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.