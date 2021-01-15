Довелося йти на курси: Еллерт відверто розповів про конфуз через українську мову

Переможець реаліті-шоу "Холостячка" і обранець Ксенії Мішиної Олександр Еллерт зізнався, що у нього виникли проблеми з українською мовою. Через незнання державної мови, з ним стався неприємний інцидент на одному з весіль у 2020 році.

Як розповів Еллерт на своїй сторінці в Instagram, перед початком зйомок у шоу "Холостячка", його запросили ведучим на українське весілля разом з Андрієм Рибаком. На відміну від колеги, який вільно говорить українською мовою, Еллерту довелося несолодко, і він змушений був "сполучати букви в слова, щоб ті були схожі на українську мову".

"Однією з диво-фраз була... все не пам'ятаю, але "...на ваших столах помідори та огірці". Відразу після моїх "огірЦІ" наречений махнув рукою, витер сльози всім україномовним гостям і сказав веди тою мовою, на якій буде не так смішно", - зізнався Еллерт.

Він зазначив, що в школі українську мову вивчав, але не надавав їй особливого значення, через те, що не вважав цей предмет важливим.

"Я вчив українську тільки в школі... але як тільки дзвенів дзвінок для вчителя... для мене це означало натиснути в голові Ctrl + Shift і перемикнути на звичну для мене, російську...", - зазначив комік.

Переможець шоу зізнався, що почав відвідувати спеціальні мовні курси та дуже задоволений. Також він звернувся до дописувачів з проханням підкидати йому хитромудрі українські слова і фрази українською мовою, щоб тренуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Еллерт розповів про своє знайомство в Зеленським і як потрапив у "Квартал".

А також розповідали про те, що учасник шоу "Холостячка" розкрив правду про стосунки Мішиної з Еллертом.