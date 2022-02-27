Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки підтримали Україну

"Путін вирішив порушити всі існуючі договори про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми вас підтримуємо, президент Зеленський! Ми молимося за вас і вашу країну! Давайте не будемо відчувати себе безпорадними перед геополітичними діями такого масштабу. Слава Україні! Героям слава!" - написала Мадонна.

"Боже, захисти українців. Мої думки та молитви з вами", - підтримала українців Кайлі Дженнер.

Дженніфер Лопес поділилась чотирма способами допомогти Україні у цей складний час.

Відомий американський режисер, лауреат премії "Оскар Шон Пенн навіть побував в Україні у ці дні, документуючи те, що відбувається. Також він написав листа українським високопосадовцям.

"Це вже жорстока помилка, пов`язана з відібранням життів та розбитими серцями, і якщо він не поступиться, я вважаю, що пан Путін зробить найжахливішу помилку для всього людства. Президент Зеленський та український народ стали історичними символами мужності та принциповості. Україна - першопрохідці демократичного прагнення до мрій. Якщо ми дозволимо їм битися самим, наш дух як Америки буде втрачено", - написав Шон Пенн.

Дженніфер Еністон, як і Джей Ло, поділилася способами допомогти Україні.

Анджеліна Джолі написала, що молиться за людей в Україні.

"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту і основних прав людини переміщених людей і біженців в регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертви та людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпеки. Ще занадто рано думати про те, що станеться, але значення цього моменту - для народу України та для міжнародного правопорядку - неможливо переоцінити", - написала Анджеліна Джолі.

Підтримав українців й Арнольд Шварценегер.

"Мої думки з українським народом. Я вважаю, що всі новини повинні бути зосереджені на тому, що відбувається в Україні. На трагедії, яка розбила наші серця, і на мужності українського народу, яка надихає нас...", - написав актор.