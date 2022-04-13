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Кличко анонсував перейменування станцій метро Києва

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Київ, Середа 13 квітня 2022 18:07
Кличко анонсував перейменування станцій метро Києва Фото: Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Антон Федорців

Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Очільник міста назвав корисними пропозиції про перейменування окремих станцій метрополітену. Кличко навів приклад "Мінської" та вже підібрав новий варіант назви для станції.

"Якщо з Мінська йдуть погрози нам, з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках – якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською". Це місто, що допомагає Києву", – розповів міський голова.

Кличко припустив, що такі зміни Київрада розгляне на найближчій сесії. Він пообіцяв зробити "правильні кроки" в питанні перейменувань.

До слова, міський голова Києва Віталій Кличко закликав мирних мешканців не поспішати з поверненням до столиці.

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