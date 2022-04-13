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Кличко анонсировал переименование станций метро Киева

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Киев, Среда 13 апреля 2022 18:07
Кличко анонсировал переименование станций метро Киева Фото: Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Антон Федорцив

Мэр столицы Виталий Кличко предположил, что вскоре ряд станций Киевского метрополитена получит новые названия вместо связанных с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Глава города назвал полезными предложения о переименовании отдельных станций метрополитена. Кличко привел пример "Минской" и уже подобрал новый вариант названия станции.

"Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что "Минская" может стать "Варшавской". Это город, который помагает Киеву", – рассказал городской голова.

Кличко предположил, что подобные изменения Киевсовет рассмотрит на ближайшей сессии. Он пообещал сделать "правильные шаги" в вопросе переименований.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко призвал мирных жителей не спешить с возвращением в столицу.

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