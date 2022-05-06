Тільки рекомендація, ризики зберігаються. У КМДА розповіли, коли можна повертатися до Києва

Міський голова столиці Віталій Кличко поділився міркуваннями щодо термінів повернення до Києва мирних громадян, які евакуювалися на початку війни з РФ.

Очільник столиці наголосив, що міська влада може лише рекомендувати населенню, без дозволів чи заборон. Однак, поспішати з поверненям до Києва наразі не варто.

"Ми виключно рекомендуємо. Ми не можемо дозволяти чи забороняти приїзд. Люди, повертаючись, повинні розуміти, що небезпека ще існує, що багато лісів біля Києва нерозміновані. Враховуючи велику кількість блокпостів, напружену роботу комунальних служб і сервісів, у мене є рекомендація не спішити з поверненням", – розповів Кличко.

Разом із тим, міський голова припустив планування повернення після 8-9 травня, коли мине висока ймовірність загострення ситуації. Та навіть тоді столична влада гарантій безпеки не надає.

"Але, якщо у вас є таке велике бажання, то після 8-9 травня, ви можете розглядати і потрошки вже повертатися, але ризики є. Гарантувати безпеку, на жаль, ми не можемо", – резюмував Кличко.