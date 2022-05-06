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Тільки рекомендація, ризики зберігаються. У КМДА розповіли, коли можна повертатися до Києва

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 16:28
Тільки рекомендація, ризики зберігаються. У КМДА розповіли, коли можна повертатися до Києва Фото: Віталій Кличко біля Арки дружби народів (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Антон Федорців

Міський голова столиці Віталій Кличко поділився міркуваннями щодо термінів повернення до Києва мирних громадян, які евакуювалися на початку війни з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Очільник столиці наголосив, що міська влада може лише рекомендувати населенню, без дозволів чи заборон. Однак, поспішати з поверненям до Києва наразі не варто.

"Ми виключно рекомендуємо. Ми не можемо дозволяти чи забороняти приїзд. Люди, повертаючись, повинні розуміти, що небезпека ще існує, що багато лісів біля Києва нерозміновані. Враховуючи велику кількість блокпостів, напружену роботу комунальних служб і сервісів, у мене є рекомендація не спішити з поверненням", – розповів Кличко.

Разом із тим, міський голова припустив планування повернення після 8-9 травня, коли мине висока ймовірність загострення ситуації. Та навіть тоді столична влада гарантій безпеки не надає.

"Але, якщо у вас є таке велике бажання, то після 8-9 травня, ви можете розглядати і потрошки вже повертатися, але ризики є. Гарантувати безпеку, на жаль, ми не можемо", – резюмував Кличко.

До слова, КМДА заборонила киянам відвідувати ліси та лісопарки до закінчення війни.

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Віталий Кличко КМДА Київ Війна Росії проти України
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