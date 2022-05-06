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Исключительно рекомендация, риски сохраняются. В КГГА рассказали, когда можно возвращаться в Киев

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 16:28
Исключительно рекомендация, риски сохраняются. В КГГА рассказали, когда можно возвращаться в Киев Фото: Виталий Кличко возле Арки дружбы народов (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Антон Федорцив

Мэр столицы Виталий Кличко поделился соображениями о сроках возвращения в Киев мирных граждан, эвакуировавшихся в начале войны с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Глава столицы подчеркнул, что городские власти могут только рекомендовать населению, без разрешений или запретов. Однако спешить с возвращением в Киев пока не стоит.

"Мы исключительно рекомендуем. Мы не можем разрешать или запрещать приезд. Люди, возвращаясь, должны понимать, что опасность еще существует, что многие леса возле Киева неразминированы. Учитывая большое количество блок-постов, напряженную работу коммунальных служб и сервисов, у меня есть рекомендация не спешить с возвращением", – рассказал Кличко.

Вместе с тем, городской голова допустил планирование возвращения после 8-9 мая, когда пройдет высокая вероятность обострения ситуации. Но даже тогда столичные власти гарантии безопасности не предоставляют.

"Но, если у вас есть такое большое желание, то после 8-9 мая вы можете рассматривать и понемногу уже возвращаться, но риски есть. Гарантировать безопасность, к сожалению, мы не можем", – резюмировал Кличко.

К слову, КГГА запретила киевлянам посещать леса и лесопарки до окончания войны.

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