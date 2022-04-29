Азербайджан відновив роботу посольства в Києві

Посольство Азербайджанської Республіки в Україні повернулося до роботи в Києві після вимушеної евакуації перед війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт місії .

Дипломатичне представництво Азербайджану знову запрацювало в Києві. Консульський відділ посольства почне роботу з 30 квітня. У диппредставництві попередили азербайджанських громадян про неможливість відновлення чи оновлення документів.

"Починаючи з 29 квітня 2022 року, посольство Азербайджанської Республіки в Україні відновило свою діяльність у місті Київ", – ідеться у повідомленні.

Паралельно персонал місії продовжить надавати консульські послуги в тимчасовому офісі у Львові. Там працівники посольства Азербайджану працюватимуть до 6 травня.