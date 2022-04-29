Азербайджан відновив роботу посольства в Києві
Посольство Азербайджанської Республіки в Україні повернулося до роботи в Києві після вимушеної евакуації перед війною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт місії.
Дипломатичне представництво Азербайджану знову запрацювало в Києві. Консульський відділ посольства почне роботу з 30 квітня. У диппредставництві попередили азербайджанських громадян про неможливість відновлення чи оновлення документів.
"Починаючи з 29 квітня 2022 року, посольство Азербайджанської Республіки в Україні відновило свою діяльність у місті Київ", – ідеться у повідомленні.
Паралельно персонал місії продовжить надавати консульські послуги в тимчасовому офісі у Львові. Там працівники посольства Азербайджану працюватимуть до 6 травня.
До слова, Казахстан перешкоджатиме Росії обходити західні санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.