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Азербайджан відновив роботу посольства в Києві

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 17:38
Азербайджан відновив роботу посольства в Києві Фото: Посол Ельміра Ахундова (ліворуч) (facebook.com/AzEmbUkraine)
Автор: Антон Федорців

Посольство Азербайджанської Республіки в Україні повернулося до роботи в Києві після вимушеної евакуації перед війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт місії.

Дипломатичне представництво Азербайджану знову запрацювало в Києві. Консульський відділ посольства почне роботу з 30 квітня. У диппредставництві попередили азербайджанських громадян про неможливість відновлення чи оновлення документів.

"Починаючи з 29 квітня 2022 року, посольство Азербайджанської Республіки в Україні відновило свою діяльність у місті Київ", – ідеться у повідомленні.

Паралельно персонал місії продовжить надавати консульські послуги в тимчасовому офісі у Львові. Там працівники посольства Азербайджану працюватимуть до 6 травня.

До слова, Казахстан перешкоджатиме Росії обходити західні санкції.

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