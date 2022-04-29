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Азербайджан возобновил работу посольства в Киеве

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 17:38
Азербайджан возобновил работу посольства в Киеве Фото: Посол Эльмира Ахундова (слева) (facebook.com/AzEmbUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Посольство Азербайджанской Республики в Украине вернулось к работе в Киеве после вынужденной эвакуации перед войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт миссии.

Дипломатическое представительство Азербайджана снова заработало в Киеве. Консульский отдел посольства приступит к работе с 30 апреля. В диппредставительстве предупредили азербайджанских граждан о невозможности восстановления или обновления документов.

"Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в Киеве", – говорится в сообщении.

Параллельно персонал миссии продолжит оказывать консульские услуги во временном офисе во Львове. Там сотрудники посольства Азербайджана будут работать до 6 мая.

К слову, Казахстан будет препятствовать России обходить западные санкции.

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