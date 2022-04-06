У Харківській ОВА роз'яснили заклик Верещук до евакуації

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов пояснив ситуацію з евакуацією мирних мешканців із населених пунктів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.
Синєгубов не сумнівається, що ворог не відмовився від планів захоплення Харкова. Однак, у Харківській ОВА висловили впевненість у Збройних силах і міцності редутів. Попри загрозу обстрілів, наразі евакуація з Харкова не відбувається.
"На сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме у Харкові ми не проводимо. Ми щодня інформуємо про ситуацію. У разі змін – ми обов‘язково будемо повідомляти!" – написав Синєгубов.
Натомість обласна влада справді рекомендує евакуювати мешканців Барвінкового та Лозової. Евакуація з цього напрямку відбуваєьться за погодженням із ЗСУ, зокрема, потягами.
Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністерка Верещук закликала мешканців трьох областей не зволікати з евакуацією до безпечніших регіонів.
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