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У Харківській ОВА роз'яснили заклик Верещук до евакуації

Фото: Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов пояснив ситуацію з евакуацією мирних мешканців із населених пунктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.

Синєгубов не сумнівається, що ворог не відмовився від планів захоплення Харкова. Однак, у Харківській ОВА висловили впевненість у Збройних силах і міцності редутів. Попри загрозу обстрілів, наразі евакуація з Харкова не відбувається.

"На сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме у Харкові ми не проводимо. Ми щодня інформуємо про ситуацію. У разі змін – ми обов‘язково будемо повідомляти!" – написав Синєгубов.

Натомість обласна влада справді рекомендує евакуювати мешканців Барвінкового та Лозової. Евакуація з цього напрямку відбуваєьться за погодженням із ЗСУ, зокрема, потягами.

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністерка Верещук закликала мешканців трьох областей не зволікати з евакуацією до безпечніших регіонів.

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