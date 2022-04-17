У Харкові внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей

Черговий ворожий обстріл центральної частини Харкова призвів до нових жертв. За попередніми даними, загинуло п'ятеро осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
"П'ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу центральної частини Харкова – це попередні дані на 15:00, які "Суспільному" надали у Департаменті охорони здоров’я обласної військової адміністрації", – йдеться в повідомленні.
Харків'яни почали повідомляти про обстріл середмістя після 13:00. Наразі на місці обстрілів працюють рятувальники.
У ніч проти 17 квітня російські окупанти атакували село Івашки Харківської області. Це останній населений пункт Золочівської громади, який досі не зазнав обстрілів ворога.
До слова, у звільненому Чугуєві цілодобово відновлюють зруйновану інфраструктуру міста.
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