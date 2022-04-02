"Укртелеком" відновив роботу в усіх областях, окрім Луганщини

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації поділилася оперативною інформацією щодо роботи мобільного зв'язку та інтернету в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Держспецзв'язку .

"Учора фахівці "Укртелекому" відновили пошкоджені магістральні лінії і надання послуг у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Наразі послуги компанії надаються в усіх областях, крім Луганської області. Триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, інтернет-провайдери за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. Для мобільного ж зв'язку найпроблемнішими регіонами залишаються Донецька, Луганська та Чернігівська області.