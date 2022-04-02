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"Укртелеком" возобновил работу во всех областях, кроме Луганской

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Киев, Суббота 02 апреля 2022 17:26
"Укртелеком" возобновил работу во всех областях, кроме Луганской Фото: Штаб-квартира "Укртелекома" (twitter.com/TheUkrtelecom)
Автор: Антон Федорцив

Государственная служба специальной связи и защиты информации поделилась оперативной информацией о работе мобильной связи и интернета в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Госспецсвязи.

"Вчера специалисты "Укртелекома" возобновили поврежденные магистральные линии и предоставление услуг в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. В настоящее время услуги компании предоставляются во всех областях, кроме Луганской области. Продолжается поиск возможностей для возобновления телекоммуникационных услуг", – говорится в сообщении.

Кроме того, интернет-провайдеры в течение суток зафиксировали 128 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования. Для мобильной же связи наиболее проблемными регионами остаются Донецкая, Луганская и Черниговская области.

К слову, Минагрополитики сделало прогноз по уменьшению посевных площадей в Украине.

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