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Під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь

Автор: Антон Федорців

Голова Гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про відкриття тимчасової переправи для сполучення Гостомеля та Бучі з Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.

У звільнених від окупантів районах Київщини продовжують відновлювати інфраструктуру. На трасі Київ – Ковель – Ягодин у районі Гостомеля відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь.

"По ній зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Це дозволить оживити економічне життя регіону. Обмеження проїзду – для автомобілів масою понад 10 тонн", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, що 28 тисяч споживачів на Київщині залишаються без електроенергії.

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