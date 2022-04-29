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Під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь

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Київська область, П'ятниця 29 квітня 2022 15:30
Під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь
Автор: Антон Федорців

Голова Гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про відкриття тимчасової переправи для сполучення Гостомеля та Бучі з Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.

У звільнених від окупантів районах Київщини продовжують відновлювати інфраструктуру. На трасі Київ – Ковель – Ягодин у районі Гостомеля відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь.

"По ній зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Це дозволить оживити економічне життя регіону. Обмеження проїзду – для автомобілів масою понад 10 тонн", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, що 28 тисяч споживачів на Київщині залишаються без електроенергії.

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