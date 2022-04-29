Під Гостомелем відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь

Голова Гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про відкриття тимчасової переправи для сполучення Гостомеля та Бучі з Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.

У звільнених від окупантів районах Київщини продовжують відновлювати інфраструктуру. На трасі Київ – Ковель – Ягодин у районі Гостомеля відкрили тимчасову переправу через річку Ірпінь. "По ній зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Це дозволить оживити економічне життя регіону. Обмеження проїзду – для автомобілів масою понад 10 тонн", – заявив Кулеба.