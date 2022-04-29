Под Гостомелем открыли временную переправу через реку Ирпень

Глава Гуманитарного штаба Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал об открытии временной переправы для сообщения Гостомеля и Бучи с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

В освобожденных от оккупантов районах Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру. На трассе Киев – Ковель – Ягодин в районе Гостомеля открыли временную переправу через реку Ирпень. "По ней смогут передвигаться как легковые автомобили, так и грузовики, и автобусы. Это позволит оживить экономическую жизнь региона. Ограничение проезда – для автомобилей массой более 10 тонн", – заявил Кулеба.