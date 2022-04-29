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Под Гостомелем открыли временную переправу через реку Ирпень

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Киевская область, Пятница 29 апреля 2022 15:30
Под Гостомелем открыли временную переправу через реку Ирпень
Автор: Антон Федорцив

Глава Гуманитарного штаба Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал об открытии временной переправы для сообщения Гостомеля и Бучи с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

В освобожденных от оккупантов районах Киевской области продолжают восстанавливать инфраструктуру. На трассе Киев – Ковель – Ягодин в районе Гостомеля открыли временную переправу через реку Ирпень.

"По ней смогут передвигаться как легковые автомобили, так и грузовики, и автобусы. Это позволит оживить экономическую жизнь региона. Ограничение проезда – для автомобилей массой более 10 тонн", – заявил Кулеба.

Напомним, что 28 тысяч потребителей в Киевской области остаются без электроэнергии.

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