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Мільярдер Бренсон здійснив туристичний політ в космос. Він випередив Безоса

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США, Неділя 11 липня 2021 18:41
Мільярдер Бренсон здійснив туристичний політ в космос. Він випередив Безоса Фото: Річард Бренсон, засновник Virgin Galactic (flickr.com/virgingalactic)
Автор: Дмитро Левицький

Британський мільярдер та засновник компанії Virgin Galactic сер Річард Бренсон сьогодні, 11 липня, здійснив свій перший космічний політ. Бренсон став першим космічним туристом компанії Virgin Galactic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію польоту.

Бренсон на кораблі космічної компанії Virgin Galactic піднявся на висоту 80 кілометрів над Землею. Бренсон та ще троє пасажирів перебували на ракетоплані, який був піднятий в небо за допомогою спеціального літака-носія.

Коли літак вийшов на висоту 16 кілометрів, ракетоплан від нього від'єднався та за допомогою власного двигуна піднявся на висоту 80 кілометрів. У стані невагомості екіпаж перебував близько 6 хвилин.

Після польоту, ракетоплан повернувся на Землю та приземлився на майданчику космопорту "Америка".

Нагадаємо, через декілька днів свій перший космічний політ повинен здійснити інший мільярдер - засновник компанії Amazon та найбагатша людина світу Джефф Безос.

Додамо, компанія Безоса відмовляється визнавати, що політ Бренсона є космічним, оскільки літак Virgin Galactic не досяг лінії Кармана.

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