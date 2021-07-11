Миллиардер Брэнсон осуществил туристический полет в космос. Он опередил Безоса
Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон сегодня, 11 июля, совершил свой первый космический полет. Брэнсон стал первым космическим туристом компании Virgin Galactic.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию полета.
Take-off! The #Unity22 crew including @RichardBranson leave Spaceport America, New Mexico for #VirginGalactic’s first fully-crewed spaceflight. pic.twitter.com/RxGYp90nu8— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021
Брэнсон на корабле космической компании Virgin Galactic поднялся на высоту 80 километров над Землей. Брэнсон и еще трое пассажиров находились на ракетоплане, который был поднят в небо с помощью специального самолета-носителя.
Когда самолет вышел на высоту 16 километров, ракетоплан от него отсоединился и с помощью собственного двигателя поднялся на высоту 80 километров. В состоянии невесомости экипаж находился около 6 минут.
После полета, ракетоплан вернулся на Землю и приземлился на площадке космопорта "Америка".
Напомним, через несколько дней свой первый космический полет должен осуществить другой миллиардер - основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос.
Добавим, компания Безоса отказывается признавать, что полет Брэнсона является космическим, поскольку самолет Virgin Galactic не достиг линии Кармана.