ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціна біткойна вперше перевищила 49 тисяч доларів

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 09:14
Ціна біткойна вперше перевищила 49 тисяч доларів Фото: биткоин (freepik)
Автор: РБК-Україна

Ціна кріптовалюти біткойн оновила історичний максимум. Вона перевищила позначку у 49 тисяч доларів.

Про це свідчать дані біржі Binance.

Тільки в січні біткойн виріс більш ніж на 20%. Для Bitcoin початок 2021-го ознаменувався черговим рекордом. З середини березня цифрова валюта виросла більш ніж на 800%.

Активне зростання вартості криптовалюти розпочався 8 лютого після того, як контрольована Ілоном Маском компанія Tesla анонсувала півтора мільярда інвестицій в біткойн.

На тлі цього ціна криптовалюти перевищила досягнутий 8 січня рівень в 41 950 доларів і два дні поспіль била історичні рекорди.

Нагадаємо, аналітики прогнозували продовження позитивного тренду до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

Крім того, РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткойна" повідомляло, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Фінанси економіка біткоін
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ