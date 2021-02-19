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Вартість біткойна перевищила 54 тисячі доларів

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 19:07
Вартість біткойна перевищила 54 тисячі доларів Фото: биткоин (freepik)
Автор: РБК-Україна

Вартість криптовалюти біткойна у п'ятницю, 19 лютого, досягла показника в 54 тисячі доларів. Це черговий історичний максимум для криптовалюти.

Про це свідчать дані сайту Coindesk.

В ході торгової сесії біткойн виріс на 5,41% і досяг піку 54,393 тисяч доларів.

За даними на 18:38, біткойн прискорив зростання до 5,8% і знаходився на рівні 54,612 тисячі доларів.

Біткойн зростає на тлі підйому на світових фінансових ринках. Інвестори вкладаються в надії на додаткову фінансову допомогу, яка повинна вивести найбільшу економіку світу зі спаду, викликаного коронавірусом. Президент Джо Байден просуває свій план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки подорожчанню ринкова капіталізація (вартість всіх біткойнів в обігу) наближається до 1 трлн доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%, а з початку лютого - приблизно на 60%. Аналітики пов'язують таке зміцнення з цікавістю великих інвесторів, таких як Tesla.

Водночас Bank of America попереджає про те, що надм'яка грошово-кредитна політика призвела до появи бульбашок на фінансових ринках.

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