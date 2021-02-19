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Стоимость биткойна превысила 54 тысячи долларов

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 19:07
Стоимость биткойна превысила 54 тысячи долларов Фото: биткоин (freepik)
Автор: РБК-Украина

Стоимость криптовалюты биткойна в пятницу, 19 февраля, достигла показателя в 54 тысячи долларов. Это очередной исторический максимум для криптовалюты.

Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

В ходе торговой сессии биткоин вырос на 5,41% и в пике достиг 54,393 тысяч долларов.

По данным на 18:38, биткойн ускорил рост до 5,8% и находился на уровне 54,612 тысячи долларов.

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналитики связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.

В то же время Bank of America предупреждает о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к появлению пузырей на финансовых рынках.

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