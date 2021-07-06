Курс долара прямуватиме до позначки 27 гривень: прогноз аналітика

Цього тижня курс долара закріпиться на позначках, близьких до 27 гривень за долар. Ослаблення гривні було викликане довгими вихідними.

За його словами, ситуація на валютному ринку має покращитися вже на цьому тижні, оскільки пауза в інвестиціях нерезидентів в ОВДП, викликана довгими вихідними, завершилася і вони мають активізуватися на аукціоні.

"Вже вчора курс скоректувався до 27,3 гривень за долар, і дуже ймовірно, що через підготовку нерезидентів до аукціону. Тому за підсумками тижня гривня має закріпити рух у бік 27 гривень за долар, а загалом динаміка і напрямок руху курсу буде визначатися, перш за все, участю нерезидентів на ринку ОВДП", - зазначив Котович.

Він уточнив, що довгі вихідні на Трійцю і День Конституції спровокували зниження ділової активності з боку продавців валюти, що й обернулося черговим ослабленням гривні.

"Два короткі робочі тижні зменшили ділову активність в Україні, додавши чергові пікові ослаблення курсу гривні через недостатню пропозицію валюти. Оскільки нерезиденти пригальмували покупку ОВДП через низку негативних новин, приходячи до тями після яструбиної риторики ФРС", - зазначив Котович.

Він підкреслив, що серед клієнтів банків минулого тижня знову переважав попит, хоча його обсяг зменшився в порівнянні з попереднім тижнем. Ринок переважно балансувався самостійно, і НБУ тільки у вівторок купив 26 млн доларів, стримуючи коливання гривні, але цим міг і спровокувати ще меншу активність продавців валюти. Тому за тиждень гривня ослабла на 0,2% - до 27,39 гривень за долар.