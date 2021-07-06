Курс доллара будет стремиться к отметке 27 гривен: прогноз аналитика
На этой неделе курс доллара закрепится на отметках, близких к 27 гривен за доллар. Ослабление гривны было вызвано длинными выходными.
Об этом РБК-Украина рассказал старший аналитик группы ICU Тарас Котович.
По его словам, ситуация на валютном рынке должна улучшиться уже на этой неделе, поскольку пауза в инвестициях нерезидентов в ОВГЗ, вызванная длинными выходными, завершилась и они должны активизироваться на аукционе.
"Уже вчера курс скорректировался до 27,3 гривен за доллар, и очень вероятно, что из-за подготовки нерезидентов к аукциону. Поэтому по итогам недели гривна должна закрепить движение в сторону 27 гривен за доллар, а в целом динамика и направление движения курса будет определяться, прежде всего, участием нерезидентов на рынке ОВГЗ", - отметил Котович.
Он уточнил, что длинные выходные на Троицу и День Конституции спровоцировали снижение деловой активности со стороны продавцов валюты, что и обернулось очередным ослаблением гривны.
"Две короткие рабочие недели уменьшили деловую активность в Украине, добавив очередные пиковые ослабления курса гривны из-за недостаточного предложения валюты. Поскольку нерезиденты притормозили покупку ОВГЗ из-за ряда негативных новостей, приходя в себя после ястребиной риторики ФРС", - отметил Котович.
Он подчеркнул, что среди клиентов банков на прошлой неделе снова преобладал спрос, хотя его объем уменьшился в сравнении с предыдущей неделей. Рынок преимущественно балансировался самостоятельно, и НБУ только во вторник купил 26 млн долларов, сдерживая колебания гривны, но этим мог и спровоцировать еще меньшую активность продавцов валюты. Поэтому за неделю гривна ослабла на 0,2% - до 27,39 гривен за доллар.
Напомним, ранее сообщалось, что на фоне снижения доллара на межбанке Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2021 года установил официальный курс на отметке 27,2497 гривен.