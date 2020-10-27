З COVID-фонду витратили вже більш ніж половину коштів

Станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 52% від загальної суми. Це 34,1 млрд гривень з 66 мільярдів.

Про це інформує прес-служба Міністерства фінансів.

"На сферу охорони здоров'я використано 5,8 млрд грн з передбачених 16,3 млрд грн або 35%", - відзначає міністерство.

На закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів витратили 21 млн гривень зі 100 виділених. На забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників пішло 624 млн гривень з передбачених 2,9 млрд.

Також на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направили 571 млн грн.

Крім того, 2,7 млрд гривень витратили на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам з передбачених 6 млрд.

Засоби витратили на:

в сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд гривень;

на забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд гривень з 2,7 млрд (91%);

на будівництво та ремонт доріг використано 16,3 млрд гривень (47%) з виділених 35 млрд;

на державну підтримку сфери культури, туризму і креативних індустрій передбачили 1 млрд гривень, з яких поки використано тільки 6 млн гривень.

Також на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачили 524 млн гривень. З цієї суми використовували 165 мільйонів.

Підкреслюється, що виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень кошти поки не використовувалися.

Відзначимо, 19 жовтня заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів заявляла, що у Фонді боротьби з COVID-19 є гроші на доплати лікарям, і на соціальну підтримку. На той момент використання ковідфонду становило 40%.

Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що на заходи з протидії COVID-19 з державного бюджету витратили понад 30 млрд гривень.