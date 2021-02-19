Біткойн пробив позначку вище 53 000 доларів

Зокрема, станом на 17:15 за київським часом біткойн торгується на позначці 53 052 долара. За останню добу він додав у вартості ще майже 2%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки подорожчанню ринкова капіталізація (вартість всіх біткойнів в обігу) наближається до 1 трлн доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%, а з початку лютого - приблизно на 60%. Аналиткии пов'язують таке зміцнення з зацікавленням великих інвесторів, таких як Tesla.

У той же час Bank of America попереджає про те, що надм'яка грошово-кредитна політика призвела до появи бульбашок на фінансових ринках. За минулий рік світова ринкова капіталізація зросла на 50 трлн доларів, або на 6,2 млрд доларів на годину. Це майже в 10 разів швидше за тих темпів, які спостерігалися відразу після глобальної фінансової кризи 2008 року.