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Біткойн пробив позначку вище 53 000 доларів

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 17:17
Біткойн пробив позначку вище 53 000 доларів Фото: біткойн (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Курс кріптовалюти біткойн (bitcoin) сьогодні, 19 лютого, перевищив відмітку 53 000 доларів. Це найвище значення за всю історію біткойна.

Про це свідчать дані торгів на криптовалютній біржі coindeck.

Зокрема, станом на 17:15 за київським часом біткойн торгується на позначці 53 052 долара. За останню добу він додав у вартості ще майже 2%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки подорожчанню ринкова капіталізація (вартість всіх біткойнів в обігу) наближається до 1 трлн доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%, а з початку лютого - приблизно на 60%. Аналиткии пов'язують таке зміцнення з зацікавленням великих інвесторів, таких як Tesla.

У той же час Bank of America попереджає про те, що надм'яка грошово-кредитна політика призвела до появи бульбашок на фінансових ринках. За минулий рік світова ринкова капіталізація зросла на 50 трлн доларів, або на 6,2 млрд доларів на годину. Це майже в 10 разів швидше за тих темпів, які спостерігалися відразу після глобальної фінансової кризи 2008 року.

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