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Биткойн пробил отметку выше 53 000 долларов

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 17:17
Биткойн пробил отметку выше 53 000 долларов Фото: биткойн (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Курс криптовалюты биткойн (bitcoin) сегодня, 19 февраля, превысил отметку 53 000 долларов. Это наивысшее значение за всю историю биткойна.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже coindeck.

В частности, по состоянию на 17:15 по киевскому времени биткойн торгуется на отметке 53 052 доллара. За последние сутки он прибавил в стоимости еще почти 2%.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналиткии связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.

В то же время Bank of America предупреждает о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к появлению пузырей на финансовых рынках. За минувший год мировая рыночная капитализация выросла на 50 трлн долларов, или на 6,2 млрд долларов в час. Это почти в 10 раз быстрее тех темпов, которые наблюдались сразу после глобального финансового кризиса 2008 года.

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