Биткойн пробил отметку выше 53 000 долларов
Курс криптовалюты биткойн (bitcoin) сегодня, 19 февраля, превысил отметку 53 000 долларов. Это наивысшее значение за всю историю биткойна.
Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже coindeck.
В частности, по состоянию на 17:15 по киевскому времени биткойн торгуется на отметке 53 052 доллара. За последние сутки он прибавил в стоимости еще почти 2%.
Напомним, ранее сообщалось, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналиткии связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.
В то же время Bank of America предупреждает о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к появлению пузырей на финансовых рынках. За минувший год мировая рыночная капитализация выросла на 50 трлн долларов, или на 6,2 млрд долларов в час. Это почти в 10 раз быстрее тех темпов, которые наблюдались сразу после глобального финансового кризиса 2008 года.