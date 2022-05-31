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Кабмін затвердив постанову для забезпечення дешевим газом постачальників гарячої води

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 21:23
Кабмін затвердив постанову для забезпечення дешевим газом постачальників гарячої води Фото: Тепловики отримають дешевий газ (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Газ для забезпечення громадян гарячою водою постачатимуть за доступною ціною після рішення Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Кабмін затвердив розроблену Міністерством енергетики спеціальну постанову. Нею на суб'єктів ринку природного газу поклали обов'язки для гарантування інтересів суспільства.

"Відповідно до цього документа, з 1 червня до 31 липня 2022 року "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг з гарячого водопостачання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів", – ідеться в повідомленні.

До визначеної ціни також додаватимуть ще дві змінні. Це тариф на послуги транспортування і коефіцієнт, що застосовується при замовлення потужностей на добу вперед.

До слова, раніше розібрали можливість кадрових змін у Кабінеті міністрів.

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