Кабмин утвердил постановление по обеспечению дешевым газом поставщиков горячей воды

Газ для обеспечения граждан горячей водой будет поставляться по доступной цене после решения Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Кабмин утвердил разработанное Министерством энергетики специальное постановление. Им на субъектов рынка природного газа возложили обязанности для гарантирования интересов общества.

"Согласно этому документу, с 1 июня по 31 июля 2022 года "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров", – говорится в сообщении.

В определенную цену также будут добавлять еще две переменные. Это тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощностей в сутки вперед.