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Кабмин утвердил постановление по обеспечению дешевым газом поставщиков горячей воды

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Киев, Вторник 31 мая 2022 21:23
Кабмин утвердил постановление по обеспечению дешевым газом поставщиков горячей воды Фото: Тепловики получат дешевый газ (УНИАН)
Автор: Антон Федорцив

Газ для обеспечения граждан горячей водой будет поставляться по доступной цене после решения Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин утвердил разработанное Министерством энергетики специальное постановление. Им на субъектов рынка природного газа возложили обязанности для гарантирования интересов общества.

"Согласно этому документу, с 1 июня по 31 июля 2022 года "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров", – говорится в сообщении.

В определенную цену также будут добавлять еще две переменные. Это тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощностей в сутки вперед.

К слову, ранее разобрали возможность кадровых изменений в Кабинете министров.

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