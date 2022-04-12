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ЄС може запровадити часткове ембарго на енергоносії з РФ, - El Pais

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Брюссель, Вівторок 12 квітня 2022 15:21
ЄС може запровадити часткове ембарго на енергоносії з РФ, - El Pais Фото: Вентиль російським енергоносіям може перекрити частина ЄС (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Лідери Європейського Союзу розглядають варіант із забороною імпорту російських нафти та газу окремими країнами-членами об'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Євросоюз зіткнувся з внутрішніми суперечками в питанні нафтового ембарго проти РФ. Тема запровадження обмежень на імпорт російських енергоносіїв загрожує розколоти ЄС.

Наразі в Брюсселі продовжують пошуки компромісних ідей. Як варіант, нові обмеження на купівлю нафти й газу з Росії може запровадити частина членів ЄС. Країни ж, які сильно залежать від постачання, на цьому етапі ембарго не впроваджуватимуть.

У зверненні до литовського Сейму президент Зеленський зажадав конкретних термінів відмови країн ЄС від російських енергоносіїв. Він сподівається, що обмеження запровадять у 6-му пакеті санкцій.

Нагадаємо, що міністр фінансів Марченко закликав світ негайно надати фінансову допомогу Україні.

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