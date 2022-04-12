ЄС може запровадити часткове ембарго на енергоносії з РФ, - El Pais
Лідери Європейського Союзу розглядають варіант із забороною імпорту російських нафти та газу окремими країнами-членами об'єднання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Євросоюз зіткнувся з внутрішніми суперечками в питанні нафтового ембарго проти РФ. Тема запровадження обмежень на імпорт російських енергоносіїв загрожує розколоти ЄС.
Наразі в Брюсселі продовжують пошуки компромісних ідей. Як варіант, нові обмеження на купівлю нафти й газу з Росії може запровадити частина членів ЄС. Країни ж, які сильно залежать від постачання, на цьому етапі ембарго не впроваджуватимуть.
У зверненні до литовського Сейму президент Зеленський зажадав конкретних термінів відмови країн ЄС від російських енергоносіїв. Він сподівається, що обмеження запровадять у 6-му пакеті санкцій.
Нагадаємо, що міністр фінансів Марченко закликав світ негайно надати фінансову допомогу Україні.
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