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ЕС может ввести частичное эмбарго на энергоносители из РФ, - El Pais

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Брюссель, Вторник 12 апреля 2022 15:21
ЕС может ввести частичное эмбарго на энергоносители из РФ, - El Pais Фото: Вентиль российским энергоносителям может перекрыть часть ЕС (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Лидеры Европейского Союза рассматривают вариант с запретом на импорт российских нефти и газа отдельными странами-членами объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Евросоюз столкнулся с внутренними спорами по вопросу нефтяного эмбарго против РФ. Тема введения ограничений на импорт российских энергоносителей грозит расколоть ЕС.

В Брюсселе продолжают поиски компромиссных идей. Как вариант, новые ограничения на покупку нефти и газа из России может ввести часть членов ЕС. Страны же, сильно зависящие от поставок, на этом этапе эмбарго внедрять не будут.

В обращении к литовскому Сейму президент Зеленский потребовал конкретных сроков отказа стран ЕС от российских энергоносителей. Он надеется, что ограничения будут введены в 6-м пакете санкций.

Напомним, что министр финансов Марченко призвал мир немедленно предоставить финансовую помощь Украине.

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