Видобутий в Україні газ не експортується, - Вітренко

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що видобутий в Україні газ не експортується за кордон. Він йде на потреби населення.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Водночас Вітренко зазначив, що неможливо продавати українцям газ за собівартістю, оскільки через це впадуть надходження до бюджету та скоротяться субсидії.

"Ті, хто розбирається, знають, що ми видобуваємо та відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення. Потрібно ще врахувати тариф на передачу. Але в принципі в будь-якому випадку собівартість набагато менша, ніж ринкова ціна", - повідомив він.