Добытый в Украине газ не экспортируется, - Витренко

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что добытый в Украине газ не экспортируется за границу. Он идет на нужды населения.

В то же время Витренко отметил, что невозможно продавать украинцам газ по себестоимости, поскольку из-за этого упадут поступления в бюджет и сократятся субсидии.

"Те, кто разбирается, знают, что мы добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление. Нужно еще учесть тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена", - сообщил он.