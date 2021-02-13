Закон про "інвестнянь" набрав чинності: як будуть підтримувати інвесторів

У суботу, 13 лютого, набрав чинності закон про "інвестиційних нянь" . Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету.

Закон набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Цей документ гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж в регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

Загальний обсяг держпідтримки для реалізації такого інвестиційного проекту встановлюють в спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроектів.

Термін реалізації інвестпроекту зі значними інвестиціями не перевищує п'ять років.

Закон чітко визначив, що заявником на отримання такого договору не можуть бути юридичні особи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами Росії, і юрособи, зареєстровані в РФ.

Варто зазначити, що забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів будівництва об'єктів суміжній інфраструктури (автомобільних доріг, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій і т.п.), необхідних для реалізації інвестпроекту, почнеться не відразу. Ця норма вступить в силу з 1 січня 2022 року.