Водійські права можна буде продовжити через портал "Дія"
Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Постанова надає можливість замовити та обміняти водійські права через портал або додаток "Дія".
Постанова була ухвалена під час засідання уряду 17 лютого, яке транслювалося на каналі Кабміну в Youtube.
Документом надається можливість отримання послуги з обміну або замовлення посвідчення водія через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" та забезпечення у подальшому відображення посвідчення водія у мобільному додатку Порталу "Дія" ("Дія").
Згідно з постановою, функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу "Дія", у тому числі з використанням мобільного додатка, дають можливість замовити послугу з:
- обміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії - за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України;
- обміну посвідчення водія в разі непридатності його для подальшого користування;
- обміну посвідчення водія в разі зміни персональних даних власника;
- отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого.
Нагадаємо, Верховна рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку "Дія" до паперових.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок державної реєстрації автомобілів. Постановою врегульовано питання про реєстрації нових транспортних засобів продавцями автомобілів.