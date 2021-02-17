Водительские права можно будет продлить через портал "Дія"
Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Постановление дает возможность заказать и обменять водительские права через портал или приложение "Дія".
Постановление было принято во время заседания правительства 17 февраля, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube.
Документом предоставляется возможность получения услуги по обмену или заказу водительского удостоверения через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія" и отражения в дальнейшем удостоверения водителя в мобильном приложении "Дія").
Согласно постановлению, функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения, дают возможность заказать услугу по:
- обмена водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия - при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершения им уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины;
- обмена водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего пользования;
- обмена водительского удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;
- получения удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного
Напомним, Верховная рада Украины приравняла цифровые водительские права в приложении "Ді" к бумажным.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в Порядок государственной регистрации автомобилей. Постановлением урегулирован вопрос о регистрации новых транспортных средств продавцами автомобилей.