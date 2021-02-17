ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Водительские права можно будет продлить через портал "Дія"

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 13:36
Водительские права можно будет продлить через портал "Дія" Фото: права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Постановление дает возможность заказать и обменять водительские права через портал или приложение "Дія".

Постановление было принято во время заседания правительства 17 февраля, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Документом предоставляется возможность получения услуги по обмену или заказу водительского удостоверения через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія" и отражения в дальнейшем удостоверения водителя в мобильном приложении "Дія").

Согласно постановлению, функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения, дают возможность заказать услугу по:

  • обмена водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия - при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершения им уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины;
  • обмена водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего пользования;
  • обмена водительского удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;
  • получения удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного

Напомним, Верховная рада Украины приравняла цифровые водительские права в приложении "Ді" к бумажным.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в Порядок государственной регистрации автомобилей. Постановлением урегулирован вопрос о регистрации новых транспортных средств продавцами автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины
NEWS
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами