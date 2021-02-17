Водительские права можно будет продлить через портал "Дія"

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Постановление дает возможность заказать и обменять водительские права через портал или приложение "Дія".

Постановление было принято во время заседания правительства 17 февраля, которое транслировалось на канале Кабмина в Youtube .

Документом предоставляется возможность получения услуги по обмену или заказу водительского удостоверения через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія" и отражения в дальнейшем удостоверения водителя в мобильном приложении "Дія").

Согласно постановлению, функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения, дают возможность заказать услугу по: