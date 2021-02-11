Велика ціна питання: Мінфін не розглядає плани без МВФ у 2021

"У цьому році планів без МВФ ми не розглядаємо. Тому що ціна питання досить велика... Важливо, щоб ми залишалися в програмі. Якщо нові транші прийдуть із затримкою у місяць, це не є проблемою", - зазначив Марченко.

Глава міністерства пояснив, що позиція МВФ важлива на ринках капіталу для зовнішніх запозичень, для отримання фінансування від таких міжнародних партнерів, як Всесвітній банк і Єврокомісія.

Марченко також назвав "домашні завдання" України, які обговорюються у переговорах з фондом. Йдеться про антикорупційну інфраструктуру, проведення судової реформи, врегулювання тарифних питань на ринку газу, а також консолідацію бюджету на 2022 рік.

Він запевнив, що особливих суперечок з командою фонду немає, а є питання формулювань зобов'язань, які Україна бере на себе.

"Тут більше питання технічне - сформулювати зобов'язання. Та і які можуть бути суперечки? Наприклад, навколо ринку природного газу. Є питання, як зробити так, щоб ситуація зі створенням регуляції на цьому ринку була мінімізована", - розповів глава Мінфіну.