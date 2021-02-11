RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Велика ціна питання: Мінфін не розглядає плани без МВФ у 2021

Автор: Юлія Струк

Міністерство фінансів не розглядає варіантів, при яких наша держава опинилася б без підтримки Міжнародного валютного фонду. Глава відомства Сергій Марченко заявив, що ціна питання "досить велика".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Кореспондент".

Популярні новини
Нафта подорожчала до максимуму за рік завдяки рішенню ОПЕК+ скоротити видобуток 04 лютого 2021
Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави 03 лютого 2021
Уряд ліквідував більше 30 консультативних та дорадчих органів 03 лютого 2021
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" 08 лютого 2021
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого 05 лютого 2021
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться 10 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021
У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів 05 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021

"У цьому році планів без МВФ ми не розглядаємо. Тому що ціна питання досить велика... Важливо, щоб ми залишалися в програмі. Якщо нові транші прийдуть із затримкою у місяць, це не є проблемою", - зазначив Марченко.

Глава міністерства пояснив, що позиція МВФ важлива на ринках капіталу для зовнішніх запозичень, для отримання фінансування від таких міжнародних партнерів, як Всесвітній банк і Єврокомісія.

Марченко також назвав "домашні завдання" України, які обговорюються у переговорах з фондом. Йдеться про антикорупційну інфраструктуру, проведення судової реформи, врегулювання тарифних питань на ринку газу, а також консолідацію бюджету на 2022 рік.

Він запевнив, що особливих суперечок з командою фонду немає, а є питання формулювань зобов'язань, які Україна бере на себе.

"Тут більше питання технічне - сформулювати зобов'язання. Та і які можуть бути суперечки? Наприклад, навколо ринку природного газу. Є питання, як зробити так, щоб ситуація зі створенням регуляції на цьому ринку була мінімізована", - розповів глава Мінфіну.

Нагадаємо, на початку лютого місія Міжнародного валютного фонду продовжила свою роботу в Україні. Однак додаткова інформація по роботі місії поки відсутня.

Як писало РБК-Україна, глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство фінансів УкраїниМВФ
Читайте також
Україна зможе отримати 30 млн доларів. Але треба вакцинувати 10 млн громадян
Місія МВФ продовжила роботу в Україні
Прогноз погоди