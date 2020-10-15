RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Упевнений підйом: офіційний курс долара знову зріс

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2020 року підвищив офіційний курс до позначки 28,31 гривень за долар. Це на 6 копійок вище в порівнянні з минулим банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на рівні 28,3164 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс долара на 13 жовтня складав 28,2481 гривень за 1 долар.

Фото: курси на 15 жовтня (bank.gov.ua)

Таким чином, Нацбанк продовжує піднімати курс після того, як минулого тижня він опускався протягом декількох днів.

Популярні новини

Фото: динаміка курсу долара (bank.gov.ua)

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 13 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем сесії виріс на одну копійку - до 28,32 гривень за долар. Але протягом дня долар тільки додавав у вартості і досяг позначки 28,34 гривень.

З урахуванням торгів НБУ позавчора встановив довідковий курс на рівні 28,31 грн/долар, піднявши його на 8 копійок порівняно з попереднім днем.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю одному з видань заявив, що курс долара до кінця 2020 року сильно не зміниться, але при цьому можливі певні коливання. Він також підкреслив, що не бачить підстав для курсу по 30 гривень і подальших проблем з МВФ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк УкраїниКурс долара