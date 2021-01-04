Знижений план доходів держбюджету-2020 перевиконали наприкінці року

Доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1 075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1 059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету за 12 місяців 2020 року були на 7,7% вище минулого року, коли вони становили 998,3 млрд гривень.

При цьому в грудні 2020 року доходи державного бюджету України склали 130,98 млрд гривень. Це на 16,6% більше плану (112,3 млрд гривень) та на 32,7% більше рівня минулого року, коли вони становили 98,6 млрд гривень.

Водночас сума коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2021 року становить 12,0 млрд гривень (місяцем раніше - 19,8 млрд гривень).

Нагадаємо, на початку року в законі про держбюджет були закладені доходи в розмірі 1 095 млрд гривень. Однак Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету на 200 млрд гривень. Розмір доходів був знижений до 975 млрд гривень. В кінці року план збільшили за рахунок взаємозаліку боргів "Укранафта" і "Нафтогазу".

Зазначимо, протягом року фіксувалося хронічне невиконання дохідної частини державного бюджету. І лише за підсумками листопада уряд вийшов на планові показники держбюджету.