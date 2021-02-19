В Україні встановили пільгові ставки ввізного мита на ряд товарів
В Україні встановили пільгові ставки ввізного мита на деякі товари легкої промисловості. Відповідний законопроект №4410 Верховна рада прийняла за основу і в цілому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" документ проголосували 307 парламентаріїв.
Зміни внесли в розділ ХІ Митного тарифу України.
Закон передбачає пільгові ставки ввізного мита:
- в розмірі 0% - на сировину, яке не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50-53 групи УКТ ЗЕД);
- в розмірі від 1 до 8% на готову продукцію - тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат і канати.
Згідно з документом, підвищуються повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, де такі ставки менш як 10%.
Закон введуть у дію з 1 липня 2021 року.
Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував схвалити цей закон за основу і в цілому.
Як писало РБК-Україна, в кінці листопада 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації". Максимальні ставки мита продовжили ще на рік.