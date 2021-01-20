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В Україні не будуть підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 19:06
В Україні не будуть підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Місцева та центральна влада домовилась, що тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не будуть підіймати. У понеділок планують підписати меморандум.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, меморандум буде підписаний між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ.

"Ми домовилися з урядом і представниками парламенту, що тарифи на опалення та гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть", - написав він.

Сьогодні відбулась урядова нарад разом з представниками місцевою влади та парламенту.

На засіданні були, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мери: Києва, Маріуполя, Кропивницького, Вінниці, Кривого Рогу та в.о міського голови Харкова. В нараді також взяли участь представники НАК "Нафтогаз України", Офісу президента України.

Нагадаємо, в ОП сьогодні повідомили, що Кабінет міністрів провів нараду з представниками місцевої влади. На ньому розглянули пропозиції щодо вирівнювання тарифів на газ від НАК "Нафтогазу".

Детальніше про тарифну кризу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

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