В Украине не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду

Местные и центральные власти договорилась, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут поднимать. В понедельник планируют подписать меморандум.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, меморандум будет подписан между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ.

"Мы договорились с правительством и представителями парламента, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона будут не повышать", - написал он.

Сегодня состоялось правительственное совещание вместе с представителями местной власти и парламента. На заседании, в частности, были премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры Киева, Мариуполя, Кропивницкого, Винницы, Кривого Рога и и.о. городского главы Харькова. В совещании также приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины", Офиса президента Украины.

Напомним, в ОП сегодня сообщили, что Кабинет министров провел совещание с представителями местных властей. На нем рассмотрели предложения по выравниванию тарифов на газ от НАК "Нафтогаза".

Подробнее о тарифном кризисе в стране читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".