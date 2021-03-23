Збитки через локдаун: скільки втратять ресторани у Києві за три тижні

Київські ресторани не працюють з 20 березня. Про введення обмежень на три тижні – до 9 квітня – власники столичних закладів дізналися за два дні до вимушеного закриття.І, за великим рахунком, таке рішення влади застало їх зненацька, не давши часу підготуватися.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада змушена була піти на такі заходи через зростання кількості хворих COVID-19. Перелік обмежень опубліковано на сайті Київської міськадміністрації.

20% ресторанів вже закрилися

Ресторатори вже не перший раз за останній рік закриваються на карантин. Заклади громадського харчування, як і непродовольчі магазини, ТРЦ, не працювали минулої весни та у січні цього року, а також у вихідні – у листопаді 2020 року. За оцінками Ольги Насонової, за цей час у Києві закрили близько 20% з 2,2 тисяч ресторанів.

Під час нового локдауну заклади, як і раніше, несуть збитки. "За моїми підрахунками, вони (збитки, - ред.) складуть близько 100 млн грн. Робота на самовивіз або доставка не зможе замінити повноцінну роботу закладу", - каже Насонова.

Основна стаття витрат ресторанів – це орендна плата, яку власники приміщень на період локдауну знижувати не мають наміру. Закладам також доводиться хоча б частково оплачувати заробітні плати своїм співробітникам, інакше вони знайдуть іншу роботу.

Керуючий партнер ресторанів Pastateca і "Сіхарулі" Максим Храмов пояснює, що замовлень на минулих вихідних, коли почали діяти нові обмеження, було багато. Гості самі приїжджали й забирали готові страви. Але кількість покупок, залежно від закладу, була у два-п'ять разів нижче, ніж продажі повноцінно працюючих ресторанів, пояснює він.

Минулого року ресторатори виходили на акції протесту через карантинні обмеження (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Початок року для більшості закладів можна назвати успішним. У лютому і у першій половині березня попит з боку відвідувачів різко виріс – на вихідні та святкові дні бронювати місця доводилося заздалегідь і на чітко обумовлений час. Наприклад, з 19:00 до 21:00, після чого столик займали вже нові гості.

Тепер же нові обмеження можуть підкосити роботу тих закладів, які не змогли сформувати "фінансову подушку" на період вимушеного простою. Ольга Насонова вважає, що близько 5% ресторанів можуть не пережити березневий локдаун.

Щоб утриматися на плаву, ресторани зараз намагаються залучити клієнтів різними програмами лояльності, найпопулярніші з яких – знижки на всі страви у меню в розмірі 20-30% при самовивозі. Деякі кафе дарують друге блюдо при замовленні у певні години.

Ресторатори готові продавати бізнес

Зараз власники ресторанів ще намагаються врятувати свій бізнес, через що зростає попит на консалтингові послуги, говорить Максим Храмов. "Надходить багато звернень з проханням проконсультувати власників, увійти в акціонерний капітал", - розповідає він.

Але є й ті, хто готовий продати бізнес. На сайтах оголошень можна знайти більше сотні пропозицій про продаж кафе чи ресторану. Наприклад, кафе у столичному "Гідропарку" площею близько 500 кв м можна придбати за 130 тисяч доларів, приміщення площею 60 кв м з ремонтом і обладнанням під кафе площею 60 кв м на вул. Інститутській – за 319 тисяч доларів, ресторанно-готельний комплекс на березі озера у передмісті Києва – за 955 тисяч доларів.

Інше питання, що охочих купити такі активи – небагато. Інвестори, за словами експертів, не поспішають вкладати кошти у ресторанний бізнес до тих пір, поки Україна не впорається з епідемією.