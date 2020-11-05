Центробанк США зберіг базову ставку на нулі

У четвер увечері, 5 листопада, Федеральна резервна система Сполучених Штатів, яка виконує функції центрального банку країни, що зберегла ключову ставку на рівні 0-0,25% річних. При цьому зростання інфляції встановлений на цільовому рівні у 2%.

Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора.

"Комітет з операцій на відкритому ринку вирішив зберегти цільовий діапазон ставки по федеральних фондах на рівні 0-0,25% і чекає, що буде підтримувати цей діапазон до тих пір, поки умови на ринку праці не досягнуть рівнів, відповідних оцінок максимальної зайнятості, а зростання інфляції - цільового рівня в 2%", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ФРС вже вп'яте зберегла ставку після того, як двічі позапланово знизила її у березні.

Нагадаємо, на тлі новин про вибори у Сполучених Штатах світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.