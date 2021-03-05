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Ціна на газ: регулятор схвалив запровадження річного продукту з 1 травня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 13:09
Ціна на газ: регулятор схвалив запровадження річного продукту з 1 травня Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ. Проект буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначається в повідомленні, проект рішення передбачає базову річну пропозиції, яку мають пропонувати постачальники всім побутовим споживачам на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Згідно з документом, постачальники природного газу, що здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на власних веб-сайтах ціну на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річну пропозицію.

"НКРЕКП запрошує зацікавлені органи державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднання та інших заінтересованих осіб взяти участь в обговоренні цього проекту рішення та надати можливі зауваження і пропозиції до нього", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

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